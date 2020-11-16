الجزائر (زمان التركية)ــ قدمت الجزائر 60 طنا من المساعدات الغذائية والطبية لشعب الصحراء الغربية، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات بين جبهة البوليساريو وحكومة المغرب.

وزارة الخارجية الجزائرية أعلنت في بيان نقل 60 طنا من المساعدات طائرتين عسكريتين للاجئين في منطقة الصحراء الغربية عقب التوترات عند معبر الكركرات الحدودي بين موريتانيا والصحراء الغربية.

البيان ذكر أن عبد القادر طالب عمر سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وأغوستينو مولاس بصفته الممثل الجزائري لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حضروا خلال عملية النقل، وأن المساعدات من بينها مواد غذائية وإمدادات طبية.

وأضافت أن الهلال الأحمر الجزائري قاد العملية.

وبحسب بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوجد حوالي 165 ألف لاجئ من الصحراء الغربية في منطقة تندوف جنوب غرب الجزائر.

تدعم الإدارة الجزائرية جبهة البوليساريو المؤيدة للاستقلال.

قالت وزارة الخارجية المغربية في بيان يوم 13 نوفمبر إن جبهة البوليساريو شنت عملية ضد “التحريض الخطير” الأخير عند معبر الكركرات الحدودي في الصحراء الغربية.

وظلت الصحراء الغربية وهي منطقة شاسعة في جنوب المغرب احتلتها إسبانيا حتى عام 1975، موضوع نزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر لأكثر من أربعة عقود.

بعد سنوات من الصراع ، وقع الطرفان على وقف إطلاق النار بدعم من الأمم المتحدة في عام 1991.

لطالما دعت جبهة البوليساريو، وهي حركة تحرير وطني تريد إنهاء الوجود المغربي في الصحراء الغربية، إلى استفتاء شعبي لتقرير المصير السياسي