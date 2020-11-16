أنقرة (زمان التركية) – كشفت رئيسة حزب الخير التركي ميرال أكشينار أن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، تم التحقيق معه ووجهت له تهمة “تقسيم تركيا” لمجرد معارضته مشروعًا حكوميًّا.

وخلال مشاركتها في برنامج “المنبه” على قناة فوكس تي في التركية، ذكرت أكشينار أن السلطات تحقق مع إمام أوغلو لمعارضته مشروع “قناة إسطنبول”.

وتابعت قائلة: “ملخص التحقيقات هو أن إمام أوغلو متهم بتقسيم البلاد لمعارضته مشروعًا حكوميًّا. هذه هي عواقب نظام الحكم الفوضوي الذي لم يُناقش خلاله النظام”.

وأفادت أكشينار الملقبة بـ”المرأة الحديدية”، أن النظام الحالي في البلاد يعتبر أي معارضة مدنية أو سياسية لمشاريعه معارضة على الدولة التركية، مؤكدة أن النظرة ليست صائبة.

ولطالما جاهر عمدة بلدية إسطنبول المعارض، بالوقوف ضد مشروع قناة إسطنبول الذي يقول خبراء جيولوجيا إنه يضاعف خطر وقوع زلزال إسطنبول المرتقب.

من جهته يقول الرئيس رجب أردوغان إن المشروع سيتم تنفيذه رغما عن المعارضين.

–