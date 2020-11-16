أنقرة (زمان التركية) – زعم الصحفي التركي البارز عبد القدير سلفي أن البرلماني عن حزب الخير أوميت أوزداغ، المعروف بهجومه الدائم على اللاجئين السوريين، والذي بات مهددا بالفصل من حزبه لهذا السبب، يستعد لتأسيس حزب سياسي جديد.

وذكر سلفي في مقاله بصحيفة حريات أن اللجنة التأديبية في حزب الخير ستبحث اليوم فصل أوزداغ من صفوف الحزب، مؤكدا عدم اكتراث أوزداغ لنتيجة اللجنة، نظرا لعلمه المؤكد بقررا فصله.

وأضاف سلفي المعروف بعلاقته الوطيدة مع المخابرات أن أوزداغ سيتجه إلى الأناضول لبدء جولة في جميع المدن لجسّ نبض المواطنين، مثلما فعل محرم إنجه ومصطفى صاريجول من قبل.

وتابع قائلا: “سيقوم أوزداغ بتأسيس حزب سياسي جديد وسيحصد تأييد نواب البرلمان أكثر من محرم إنجه ومصطفى صاريجول. دعوني أقول لكم إن حزب أوزداغ الجديد سيتشكل في عام 2021”.

يذكر أن كتابًا معارضين لحكومة الرئيس رجب أردوغان يتهمون الرئيس بمحاولة إحداث شرخ في صفوف حزب الشعب الجمهوري من خلال محرم إنجه، وفي صفوف حزب الخير من خلال أميت أوزداغ.

يذكر أن حزب الخير تشكل في 2017 بعد انشقاق ميرال أكشنار عن حزب الحركة القومية المتحالف حاليا مع حزب العدالة والتنمية الحاكم.

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