أنقرة (زمان التركية) – ارتفع عجز موازنة الحكومة التركية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري إلى 145 مليار و483 مليون ليرة، متاجوزًا توقعات وزارة المالية للعجز المالي نهاية 2020.

وبلغ عجز موازنة تركيا خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي نحو 4.9 مليار ليرة.

وكان وزير المالية المستقيل بيرا ألبيرق أعلن أن وزارته تتوقع أن لا يتجاوز عجز الموازنة في نهاية الـ12 شهرا نحو 138.9 مليار ليرة في موازنة عام 2020 الجاري.

وخلال الفترة بين شهري يناير/ كانون الثاني وأكتوبر/ تشرين الأول بلغت نفقات الموازنة 967.7 مليار ليرة، بينما بلغت عائدات الموازنة 822.2 مليار ليرة ليسجل عجز الموازنة 145.5 مليار ليرة.

وخلال الفترة عينها ارتفعت نفقات الموازنة بنحو 18 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام السابق.

وفي عام 2019 الماضي بلغت نسبة تحقيق المصروفات حسب تخصيصات الميزانية نحو 85.3 في المئة غير أن هذه النسبة ارتفعت خلال العام الجاري إلى 88.3 في المئة.

21.4% زيادة بعائدات الضرائب

هذا وخلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام ارتفعت عائدات الضرائب بنحو 21.4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتسجل 655 مليار و345 مليون ليرة.

واستقال وزير المالية التركي بيرات ألبيرق صهر الرئيس رجب أردوغان من منصبه قبل أسبوع، بعد أن حملته المعارضة التركية أسباب التراجع الاقتصادي وفقدان اللية قيمتها أمام العملات الأجنبية وارتفاع معدل التضخم.

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