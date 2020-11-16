أنقرة (زمان التركية) – حذر عمدة بلدية أجيبيام بولاية دنيزلي غرب تركيا، المواطنين عبر مكبرات الصوت بخصوص تزايد معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر العمدة خلوصي شوكان المنتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم أن المستشفيات أصبحت ممتلئة بالكامل بمصابي فيروس كورونا المستجد، وأن غرف العناية المركزة لم تعد كافية، مفيدا أن الوفيات ستشهد ارتفاعا في حالة عدم اتخاذ إجراءات احترازية.

وأوضح شوكان أن الطواقم الطبية منهكة، مشيرا إلى عدم كفاية الطواقم الطبية ومكوث المرضى على أجهزة التنفس الصناعي لفترة من الوقت داخل أقسام الطوارئ نتيجة امتلاء المستشفيات بالكامل.

هذا وحذر شوكان من ارتفاع الوفيات في حال عدم اتخاذ إجراءات احترازية فعلية ومشددة فورا، قائلا: “هذا المرض لا يؤثر فقط على كبار السن، بل إن هناك إصابات في صفوف الأطفال والشباب للأسف. هذا مشهد أكثر رعبا. الفيروس قادر على السيطرة على الرئة والقلب والمخ، ويتسبب في أزمات قلبية ونوبات شلل بشكل مفاجئ. بات من الواضح أن لهذا الفيروس المزيد من التأثيرات والآثار السلبية”.

وسجلت تركيا ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا هذا الشهر، وسجلت مساء أمس الأحد، عن 3223 إصابة كورونا.

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