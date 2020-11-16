عمان (زمان التركية) – التهاب الجيوب الأنفية حالة مزعجة جداً، تنتشر الإصابة بها في فصل الشتاء على وجه الخصوص، وفيما يلي أهم أعراض الجيوب الأنفية التي قد تظهر على المريض .

إليك أهم المعلومات حول أعراض الجيوب الأنفية بالتفصيل وبعض الأمور الهامة الأخرى التي عليك معرفتها عن هذه الحالة المرضية:

ما هو التهاب الجيوب الأنفية؟

التهاب الجيوب الأنفية هو عبارة عن نوع من أنواع الالتهابات التي قد تصيب الجيوب نتيجة إصابة القنوات التنفسية المحيطة بالأنف بالتهاب أو احتقان أو تورم ما.

وهناك العديد من الأسباب التي قد تساهم في الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية، مثل:

البكتيريا والفيروسات أو حتى الفطريات.

بعض الأمراض، مثل الحساسية والتهابات السلائل الأنفية.

مشاكل الأسنان المختلفة.

وهناك نوعان معروفان لالتهابات الجيوب الأنفية، وهما: التهاب الجيوب الأنفية المزمن، التهاب الجيوب الأنفية الحاد.

أعراض الجيوب الأنفية بالتفصيل

تختلف أعراض الجيوب الأنفية بين النوعين المذكورين انفاً كما يلي:

1- أعراض الجيوب الأنفية الحادة

يستمر التهاب الجيوب الأنفية الحاد عادة فترة لا تتجاوز 4 أسابيع، ويأتي هذا الالتهاب مرافقاً لأحد أمراض الجهاز التنفسي المختلفة، مثل نزلات البرد والانفلونزا.

وهذه هي أهم أعراض الجيوب الأنفية المرافقة لهذا النوع من التهاب الجيوب:

احتقان وتحشر البلغم في الصدر.

كحة عادة ما تصبح أسوأ ليلاً.

أنف ممتلئ بالمخاط طوال الوقت.

شعور بضغط وألم مستمرين في الوجه بشكل عام، وألم في: الأذنين، منطقة ما خلف العيون، الأنف، الوجنتين، الجبهة.

شعور بالإرهاق والضعف العام في الجسم.

حمى وارتفاع في درجة الحرارة.

نفس برائحة كريهة وألم عام في الأسنان.

سيلان الأنف مع فقدان أو ضعف حاسة الشم.

التهاب وألم في الحلق مع شعور بعودة البلغم إلى الحلق باستمرار.

صداع شديد والام في الرأٍس.

فقدان حاسة التذوق أو ضعفها.

إفرازات مخاطية تتميز باللون الأصفر أو الأخضر.

إذا كان لدى المريض عرضين أو أكثر من أعراض الجيوب الأنفية المذكورة أعلاه، فهذا غالباً يعني الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية الحاد.

2- أعراض الجيوب الأنفية المزمنة

يستمر التهاب الجيوب الأنفية المزمن عادة فترة تتجاوز 12 أسبوعاً، أو يلاحظ المريض أن المرض يعود فيصيبه عدة مرات سنوياً.

وهذه هي أهم أعراض الجيوب الأنفية المرافقة لهذا النوع من التهاب الجيوب:

ألم عام في منطقة الوجه، خاصة في النصف العلوي من الوجه.

إفرازات غير طبيعية من الأنف وتدل على الالتهاب الحاصل بوضوح، مثل المخاط والصديد والقيح.

احتقان عام في المجاري التنفسية.

شعور بالانسداد التام في الأنف.

سيلان أنف مستمر لا يكاد يتوقف.

حمى وارتفاع في درجة الحرارة.

ألم في الرأس.

ألم في الأسنان والفكين.

رائحة فم كريهة.

ضعف عام في حاسة الشم.

شعور بانزعاج عام في منطقة الوجه أكثر منه ألماً.

مشاكل وصعوبات في النوم، بسبب الاحتقان في المجاري التنفسية.

عطس مستمر.

متى عليك مراجعة الطبيب؟

عليك القيام بمراجعة الطبيب فوراً في حال ظهور أعراض الجيوب الأنفية التالية تحديداً:

حمى وارتفاع في درجة الحرارة.

ألم في الوجه يستمر أكثر من 10 أيام أو يذهب ويستمر بالعودة بشكل متكرر.

الإصابة بصداع شديد لا يمكن احتماله.

إفرازات مخاطية ذات لون بني أو إفرازات مخاطية داكنة بشكل ملحوظ.

تورم واحمرار حول العيون.

تورم ملحوظ في منطقة الجبهة.

تصلب في منطقة العنق.

رؤية مزدوجة.

شعور عام بالارتباك وانعدام التركيز.

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