أنقرة (زمان التركية) – أصدرت السلطات التركية اليوم الإثنين، قرارات اعتقال بحق 22 شخصا في مدينة أنقرة بزعم استخدامهم تطبيقا هاتفيا محظورا.

نيابة أنقرة وجهت للمشتبه بهم تهمة استخدام تطبيق بايلوك الهاتفي للتراسل.

وذكرت نيابة أنقرة في بيان أنه تم إصدار قرارات اعتقال بحق 22 شخصا اعتبارا من يوم 17 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بعدما ثبت استخدامهم لتطبيق بيلوك عبر خطوط GSM التي تم تخصيصها لهم بالمؤسسات الاقتصادية الحكومية والخاصة وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها نيابة أنقرة.

وتطبيق بايلوك ByLock الهاتفي تزعم حكومة حزب العدالة والتنمية أن مدبري انقلاب 2016 استخدموه للتواصل بينهم، وبموجب هذه التهمة تم اعتقال وفصل المئات من وظائفهم، رغم أن التطبيق كان متاحا للتحميل عبر الأنترنت.

ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدبير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة، وبهذه التهمة تم فصل واعتقال الآلاف.

وعقب الانقلاب الذي وقع قبل أربع سنوات نفذت السلطات التركية حملة أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال وفصل الآلاف تعسفيا بتهمة الانتماء لحركة الخدمة التي تحملها أنقرة مسؤلية تدبير الانقلاب العسكري بينما تنفي الحركة التهمة التي لا توجد أدلة مادية عليها ولم تقتنع بها أغلب حكومات العالم.

وبحسب آخر الإحصائيات بلغ عدد الذين تعرضوا للاستجواب خلال العامين الماضيين ما يقرب من 400.000 فرد، اعتقل منهم 80.147 فردًا، وتم احتجاز 141.558. أما الذين فصلوا من وظائفهم فقد بلغوا 170.372، منهم 17.844 ضابط جيش تم عزلهم من المؤسسة العسكرية، و16.409 من الطلاب العسكريين فصلوا من أكاديمياتهم العسكرية.