أنقرة (زمان التركية) – وقعت حادثة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الطيران، بولاية ألاسكا الأمريكية، حيث اصطدمت طائرة بدب وفق ما أعلن سام دابشيفيتش، المتحدث باسم إدارة النقل والمرافق العامة.

ووقع الحادث بمطار ياقوتات بولاية ألاسكا الأمريكية، حيث اصطدمت طائرة من طراز بوينج 737 بأحد الدبين الذين كانا يعبران منصة المطار أثناء هبوط الطائرة، حيث اصطدمت العجلة الواقعة أسفل الجناح الأيسر للطائرة بالدب مما تسبب في أضرار بسيطة بجسم الطائرة ووفاة الدب.

وفي تصريحاته بشأن الحادث ذكر دابشيفيتش أنه سبق وأن شهد العالم حوادث اصطدام طائرات بالغزلان والأوز وحيوانات أخرى غير أنها المرة الأولى التي تصطدم فيها طائرة بدب، قائلا: ” مقدمة الطائرة تفادت الدبين، غير أن الطيار شعر بضربة في الجزء اليساري من الطائرة. فرق الصيانة تقوم إصلاح الطائرة وسيستغرق هذا الأمر بضعة أيام”.

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