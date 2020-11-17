أردهان (زمان التركية)ـــ تراجعت درجات الحرارة ليلا في 7 مقاطعات شرق تركيا يوم الثلاثاء، إلى ما تحت الصفر.

وبحسب البيان الصادر عن المديرية الإقليمية الثانية عشرة للأرصاد الجوية، سيكون الطقس في المنطقة غائما جزئيا وشديدا.

في المنطقة التي تكون فيها درجة الحرارة طبيعية موسمية، من المتوقع أن تهب الرياح من الجنوب الشرقي بقوة معتدلة من وقت لآخر.

وفي شرق تركيا، بلغت أدنى درجة حرارة في المنطقة ليلاً 8 درجات في كارس، و 5 درجات في أرضروم وأردهان، و 4 درجات في أغري، ودرجتين في إرزنجان، ودرجة واحدة في تونجلي وإغدير.

ومن المتوقع أن تكون المقاطعات الأعلى في درجات الحرارة شرق تركيا، خلال النهار: 15 في تونجلي، 11 في إيجدير وأرزينجان، 9 في أغري، 8 في كارس، و7 في أرضروم وأردهان.

–