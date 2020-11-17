أنقرة (زمان التركية) – زعم الصحفي التركي البارز لافنت جولتكين أن استقالة وزير المالية السابق بيرات ألبيرق صهر الرئيس رجب أردوغان، يقف ورائها رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي.

جولتاكين أشار إلى حملة “الخبز المعلق” التي أطلقها حزب الحركة القومية وشغلت الرأي العام لفترة طويلة، قائلا: “من المحتمل أن تلك الحملة كانت عملية لإقصاء ألبيراق، أي أن الحزب أطلقها لتسليط الضوء على الانهيار الاقتصادي”.

وذكر جولتكين خلال مشاركته في برنامج على قناة (Halk TV)، شأن ألبيراق أقيل من منصبه استجابة لطلب حزب الحركة القومية، حليف الحزب الحاكم، قائلا: “يبدو أن أردوغان لم يستطع المقاومة واضطر لإقالة ألبيراق”.

وأضاف جولتكين أن الاقتصاد لم يكن الشيء الوحيد الذي يزعج حزب الحركة القومية، مفيدا أن العديد من المصادر أكدت له تفاقم الصراع داخل التحالف الحاكم (العدالة والتنمية والحركة القومية) وأن تفاصيل هذا الصراع ستتكشف خلال أيام.

هذا وأفاد جولتاكين أن أردوغان اضطر لقبول طلب الحركة القومية بإقالة ألبيراق من أجل الحفاظ على وجوده في سدة الحكم.

وجائت استقالة وزير المالية بيرات ألبيرق، المفاجئةن بعد إقالة محافظ البنك المركزي مراد أويسال، وعقب ذلك تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بإجراء إصلاحات في الاقتصاد والقضاء، وردد التصريحات ذاتها وزير العدل عبد الحميد جول.

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