(زمان التركية) زار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والوفد المرافق اليوم الإثنين بطريركية القسطنطينية المسكونية في منطقة الفاتح بمدينة إسطنبول قادما من فرنسا.

تم اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة قبل لقاء وزير الخارجية الأمريكي بومبيو مع البطريرك اليوناني برثلماوموس الأول.

بعد زيارة البطريركية، زار بومبيو كنيسة البطريركية اليونانية آيا يورجي وأضاء الشموع هناك.

وزار بومبيو لاحقًا برثلماوموس الأول في مكتبه.

المحادثة بين الاثنين، استمرت ساعة و 19 دقيقة، وكانت مغلقة أمام الصحافة.

ويرافق وزير الخارجية الأمريكي بومبيو زوجته سوزان بومبيو والسفير الأمريكي في أنقرة ديفيد ساترفيلد.

بعد زيارة البطريركية، انتقل بومبيو إلى مسجد رستم باشا في إمينونو.

بعد انتهاء برنامجه في اسطنبول، سيغادر بومبيو إلى جورجيا، دون أن يلتقي بأي مسئول تركي.

قال بومبيو في رسالة على تويتر بعد لقائه مع برثلماوموس: “بصفتها زعيمًا للعالم الأرثوذكسي، تعد البطريركية المسكونية شريكًا رئيسيًا ونحن نواصل دعم الحرية الدينية في جميع أنحاء العالم”.

كما التقى بومبيو بالسفير الرسولي في تركيا، رئيس الأساقفة بول راسل.

ووصل الوزير الأمريكي مايك بومبيو إسطنبول الليلة الماضية في إطار برنامجه الذي بدأ من فرنسا ويشمل سبع دول.

وبحسب البرنامج الذي أعلن عنه سابقا نائب المتحدث باسم الوزارة، كال براون، فإن بومبيو سيبحث مع البطريرك المسكوني القسطنطيني برثلماوس الأول القضايا الدينية في تركيا والمنطقة، وسيطرح موقف الولايات المتحدة الثابت إزاء حرية الأديان في كافة أنحاء العالم.

وكان تقرير “الحريات الدينية في العالم لعام 2020” الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في أبريل الماضي تضمن اتهامات واسعة إلى تركيا.

وقال تقرير “الحريات الدينية” إنه في عام 2019، ظلت ظروف الحرية الدينية في تركيا “مقلقة” ، مع استمرار السياسات الحكومية التقييدية والتدخل في الممارسات الدينية وزيادة ملحوظة في حوادث التخريب والعنف المجتمعي ضد المتدينين المنتمين لأقليات.

يذكر أن أردوغان، أرسل رسالة تهنئة إلى الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، معربا عن عزم بلاده العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية.

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