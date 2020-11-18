ياوندي (زمان التركية)ــ اندلعت مرة أخرى أزمة اللغة الإنجليزية في الكامريون عندما عينت الحكومة قبل أربعة أعوام، المعلمين والقضاة الذين لا يتحدثون الإنجليزية في المنطقة الناطقة باللغة الإنجليزية.

وفي الكاميرون لغتان رسميتان ونظامان قضائيان ونظامان تعليميان منفصلان.

تتفاقم الأزمة في المقاطعات الجنوبية الغربية والشمالية الغربية الناطقة بالإنجليزية (المنطقة الناطقة بالإنجليزية) في الكاميرون.

وهاجمت مجموعات انفصالية في المنطقة خمس مدارس في الأيام العشرين الماضية. ولقي مدرس وثمانية طلاب حتفهم في الهجمات وخطف 11 مدرسًا وسبعة طلاب وطُلبت فدية.

ورغم كل المحظورات الحكومية، أفادت الأنباء أن المظاهرات التي نظمت في العاصمة ياوندي يوم 22 سبتمبر بمشاركة مئات الأشخاص، بدعوة من زعيم حركة النهضة الكاميرونية موريس كامتو، ستستمر.

ويطالب المتظاهرون بوقف الأنشطة العسكرية في المنطقة الناطقة بالإنجليزية.

المتظاهرون يجادلون بأن الانتخابات الإقليمية التي ستجرى في 7 ديسمبر لا يمكن أن تكون نزيهة وشفافة قبل حل أزمة الناطقين بالإنجليزية وتغيير نظام الانتخابات، يزعمون أنه يجب تأجيل الانتخابات.

ويطالب المتظاهرون باستقالة الرئيس بول بيا الذي يحكم البلاد منذ عام 1982.

أزمة الناطقين بالإنجليزية

يذكر أن أهم عامل يحول دون التنمية في الكاميرون هو أزمة الناطقين بالإنجليزية التي تؤثر على المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية.

في البلد الذي يوجد فيه أكثر من 250 بنية عرقية ولا توجد أغلبية فيها، يبرز عامل اللغة، “الإنجليزية – الفرنكوفونية” ، الذي بقي من الفترة الاستعمارية. وفق وكالة الأناضول.

أثار تعيين الحكومة للمدرسين والقضاة غير الناطقين باللغة الإنجليزية في المدارس والمحاكم في المقاطعات الشمالية الغربية والجنوبية الغربية في عام 2016 ردود فعل في المنطقة. اندلعت أزمة اللغة الإنجليزية مع تصاعد المظاهرات التي بدأت بعد ردود الفعل.

أعلن بعض الناطقين بالإنجليزية، الذين حصلوا على دعم الناطقين بالإنجليزية في الشتات في الولايات المتحدة ودول أخرى، أنهم أقاموا دولة تسمى “أمبازونيا” في المنطقة الشمالية الغربية في 1 أكتوبر 2017 بحمل السلاح.

وبحسب أحدث البيانات، لقي ما لا يقل عن 3 آلاف شخص مصرعهم في الاشتباكات بين الجيش والانفصاليين في أزمة الناطقين بالإنجليزية، ونزح 679 ألفًا، واضطر 40 ألفًا إلى اللجوء إلى دول الجوار.

أزمة الإرث الإنجليزي

أصبحت رغبات القوتين الاستعماريتين فرنسا وبريطانيا في استعمار الكاميرون عام 1916 قبل نهاية الحرب العالمية الأولى أساس أزمة الناطقين بالإنجليزية.

احتلت فرنسا الجزء الشرقي من الكاميرون، أي أربعة أخماس البلاد، بينما امتلكت إنجلترا الجزء الغربي وربطت هذه المنطقة بمستعمرتها، نيجيريا.

تسببت الممارسات السياسية والإدارية والقانونية المختلفة التي طبقتها فرنسا وإنجلترا في المناطق التي احتلتها في فصل البلاد التي كانت تعيش في سلام وهدوء قبل فترة الاستعمار.

بعد الاستقلال

لم يستطع شعب الكاميرون فهم بعضهم البعض بسبب القوى الاستعمارية التي أملت عليهم ثقافتهم ولغتهم لمدة 45 عامًا. بعد الاستقلال في عام 1961، كان على البلاد أن تختار النظام الفيدرالي.

أجرت الحكومة استفتاء عام 1972 للتحول من النظام الفيدرالي إلى النظام الوحدوي، بدعوى أن الهيكل الفيدرالي كان مكلفًا. في البلاد، التي كان 80 في المائة منها فرنكوفونية، تقرر التحول إلى نظام موحد وتم تغيير اسم البلد إلى جمهورية الكاميرون المتحدة. وهكذا، كان لدى الكاميرون دولة واحدة ولغتان رسميتان ونظامان قضائيان ونظامان تعليميان منفصلان.

واعتبر طلب الرئيس بول بيا من الفرنسيين اجتياز امتحان التخرج من المدرسة الثانوية للغة الإنجليزية في عام 1983 بمثابة خطوة أخرى أدت إلى تعميق أزمة اللغة الإنجليزية.

خطوة أخرى عمقت الأزمة أكر كانت إزالة عبارة “متحدون” باسم الدولة التي كانت تعتبر رمز الثقافتين في البلاد عام 1985.

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