أنقرة (زمان التركية) – أبدى رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، انزعاجه من التحقيق مع رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بسبب ملصقات تنتقد مشروع قناة إسطنبول.

ولطالما جاهر عمدة بلدية إسطنبول المعارض، بالوقوف ضد مشروع قناة إسطنبول الذي يقول خبراء جيولوجيا إنه يضاعف خطر وقوع زلزال إسطنبول المرتقب.

وقال باباجان، إنه يعارض هو الآخر مشروع قناة إسطنبول، الذي وصفته الحكومة بـ “مشروع الدولة”، وقال إن تركيا ليست دولة حزب واحد.

وقال إنه رغم أنه هناك إصرار على اعتبار حزب العدالة والتنمية وتركيا غير منفصلان عن بعضهما، إلا أن “تركيا لا ولن تكون دول حزب واحد، هذه الدولة دولة الجميع ودولة الأمة”.

وواصل باباجان انتقاده لتصريحات أدلى بها الرئيس أردوغان في هذا الصدد، قائلا: “يقولون إن مصير البلد هو نفس مصير حزبهم، يقولون إنهم إذا غرقوا ستغرق البلاد أيضًا، يخيفون شعبنا ويهددونه بمثل هذه التصريحات”.

وأشار باباجان إلى أنه “في الوقت الذي يعاني فيه الشعب من الفقر، تستعد أنت (يا أردوغان) لإنفاق مليارات الدولارات على مشروع يسمى قناة إسطنبول. في الوقت الذي تحتاج فيه الأراضي الزراعية إلى المياه وتحتاج مدننا إلى الاستعداد لمواجهة الزلازل، أنت مهووس بمشروع يسمى قناة إسطنبول”.

من جهته يقول الرئيس رجب أردوغان إن المشروع سيتم تنفيذه رغما عن المعارضين.

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