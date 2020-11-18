أنقرة (زمان التركية)ـــ أصدرت وزارة الداخلية في تركيا بيانا مفصلا بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة لفيروس كورونا، الآخذ في الانتشار، ومن بينها فرض حظر التجوال في جميع الولايات.

وأرسلت وزارة الداخلية تعميماً إلى 81 ولاية لتنفيذ القرارات المتخذة في مجلس الوزراء الرئاسي، التي أعلنها مساء الثلاثاء الرئيس رجب أردوغان، والتي سيبدأ تنفيذها اعتبارًا من الساعة 20:00 يوم الجمعة 20 نوفمبر.

وفي التعميم الذي أرسل إلى كافة الولايات ستعمل مراكز التسوق والأسواق والحلاقون ومصففو الشعر ومراكز التجميل ما بين الساعة 10.00 و 20.00 فقط.

ستكون المطاعم قادرة على تقديم خدمة الوجبات الجاهزة عبر الهاتف أو الطلب عبر الإنترنت في المساء.

تفتح أماكن تناول الطعام والشراب مثل المطاعم، والحلويات، والمقاهي، والكافيتريات أبوابها من الساعة 10.00 إلى الساعة 20.00، وتقدم فقط خدمة الوجبات السريعة أو خدمة “الحضور والطلبات”.

لن يتمكن المطعم أو المطعم أو شركات طلب الطعام عبر الإنترنت من تقديم خدمة الحدمة إلا بعد الساعة 20:00 عبر الهاتف أو الطلب عبر الإنترنت.

سيتم تعليق قاعات السينما حتى 31 ديسمبر 2020، وأنشطة المقاهي والمقاهي والحدائق الريفية ومقاهي / قاعات الإنترنت وصالات الألعاب الإلكترونية وصالات البلياردو والنوادي وحدائق الشاي والملاعب الفلكية حتى يتم اتخاذ قرار جديد.

قيود حظر التجول

في جميع المقاطعات، سيتمكن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر من الخروج في الشوارع بين الساعة 10.00 و 13.00 خلال النهار، والأفراد الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا، والذين ولدوا في 1 يناير 2001 وما بعده، من 13.00 إلى 16.00 خلال النهار. بصرف النظر عن هذه الساعات، سيتم منع المواطنين من الفئات العمرية المحددة من الخروج إلى الشوارع.

سيتم إعفاء الموظفين الذين يقدمون مستندات تظهر أماكن عملهم من تطبيق حظر التجول في عطلات نهاية الأسبوع.

ستُعفى سلاسل الإنتاج والتصنيع والتوريد من هذا القيد. في هذا الاتجاه، سيتم تقييد حظر التجول من الساعة 20:00 يوم السبت 21 نوفمبر حتى 10:00 يوم الأحد 22 نوفمبر من الساعة 20:00 يوم الأحد 22 نوفمبر حتى 05:00 يوم الاثنين 23 نوفمبر.

في عطلات نهاية الأسبوع التي تلي هذه التواريخ، سيستمر التنفيذ كما هو مذكور حتى يتم اتخاذ قرار جديد.

أماكن العمل والشركات والمؤسسات التي ستكون مفتوحة لتقليل تأثير حظر التجول على الحياة اليومية هي كما يلي:

النقل المحلي والدولي (بما في ذلك التصدير / الاستيراد / العبور) وشركات الخدمات اللوجستية والفنادق ومرافق الإقامة والبناء في حالات الطوارئ والمعدات، وما إلى ذلك لزيادة قدرة الخدمات الصحية. الشركات / الشركات التي تمارس أنشطتها، وملاجئ الحيوانات، ومزارع الحيوانات، ومراكز رعاية الحيوانات، ومرافق الإنتاج والتصنيع، والصحف ، ومؤسسات الإذاعة والتلفزيون.

الأشخاص المشمولين بالاستثناء

وفقًا لتعميم وزارة الداخلية ، في أماكن العمل والشركات والمؤسسات التي ستكون مفتوحة، “المديرون أو الضباط أو الموظفون ، المسؤولون عن ضمان النظام العام والأمن (بما في ذلك ضباط الأمن الخاص)، ومراكز الاتصال في حالات الطوارئ، ووحدات الدعم الاجتماعي، والهلال الأحمر، وإدارة الكوارث والطوارئ” سيتم إعفاء أولئك الذين يعملون في نطاق الأنشطة من التقييد.

أولئك الذين يوثقون أنهم سيحضرون الامتحانات المركزية الأخرى التي أعلن عنها ÖSYM (الزوج أو الأخت أو الأم أو الأب برفقة هؤلاء الأشخاص) والممتحنين والمسؤولين عن الدفن الجنائزي (المسؤولين الدينيين والمسؤولين في المستشفى والبلدية) وأولئك الذين سيحضرون جنازات أقاربهم من الدرجة الأولى ستكون خالية من القيود.

يمكن توسيع تطبيق حظر التدخين

وفقًا للتعميم ، يمكن توسيع ممارسة فرض “حظر التدخين في مناطق / مناطق مثل الشوارع التي يتواجد فيها المواطنون بكثافة، والساحات ومحطات النقل العام” المذكورة في التعميم المؤرخ 11 نوفمبر 2020 من قبل مجالس النظافة العامة في المقاطعات والمناطق.

ستضمن مجالس النظافة العامة بالمقاطعة اتخاذ الإدارات المحلية جميع أنواع التدابير، وخاصة زيادة عدد الرحلات، لتقليل كثافة مركبات النقل العام في المدينة ولضمان تباين الرحلات.

حفلات الزفاف

في إطار المبادئ المتعلقة بحفلات الزفاف والمراسم المنشورة في التعميم المنشور في 2 سبتمبر، ستقام مراسم الزفاف بشرط الحد الأدنى من المشاركة و20 دقيقة على الأقل بين كل حفل زفاف.

ترتيب مقاعد الجلوس بشكل متباعد لحفلات الزفاف والأقنعة وقواعد المسافة والتنظيف وحفل الزفاف خلال ساعة واحدة كحد أقصى.

بالإضافة إلى ذلك، في إطار التعميم المنشور في 30 يوليو، سيتم تنفيذ الأحكام المتعلقة بالتعازي الجماعي بالكامل.

وبحسب المنشور الذي أكد على ضرورة عدم سفر المواطنين داخل المدينة أو بين المدن بسياراتهم الخاصة خلال الفترات التي يتم فيها تطبيق حظر التجول في عطلات نهاية الأسبوع، يتم إصدار تصريح السفر من خلال نظامي “التطبيق الإلكتروني” و “ألو 199” التابعين لوزارة الداخلية أو عن طريق تقديم طلب مباشر إلى المحافظات / محافظات المقاطعات.

وحذرت وزارة الداخلية من أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية ضد من لا يمتثل للقرارات المتخذة.

–