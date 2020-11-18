بقلم: ياوز أجار

إسطنبول (زمان التركية) – عاد أبو بكر إلى المنزل بعد التسوُّق مع أولاده، فأوقف سيارته في مكان تحت ظلال وارفة لشجرة قرب مسجد الحارة. ولما ألقى نظرة على سيارته بعد النزول منها لاحظ وضعها وحالها، فقال لأولاده:

– سيارتي تنطق بلسان حالها “إني قد توسَّخت كثيراً، فاغسلوني”.

أدرك الأولاد مرمى كلام أبيهم، فوعدوه بغسلها عقب تناول الفطور.

وأخيراً دخلوا جميعاً إلى البيت؛ فانزوى حامد في مكانه المعتاد من المكتبة ليخوض في عالم الكتب، في حين توجهت جميلة وحبيبة إلى الصالة لتشاهدا الفيلم الكرتوني المفضل لديهما الذي يتناول قصة حياة طفلة جميلة ذكية تدعى “هايدي” وتعيش حياة فطرية مع جدها في قرية صغيرة تقليدية.

وما مضى وقت حتى دعتهما والدتهما للمساعدة في إعداد الفطور. أما أبو بكر فمضى يطلُّ من النافذة على سيارته، واستطاع أن يقرأ من هنالك الكتابة المسطورة على الشباك الخلفي للسيارة:

“بالله عليكم، اغسلوني!”

لعلَّ أطفال الحارة كتبوها لعباً ولهواً متحدثين باسم السيارة.

ثم أطلق أبو بكر سراح عينيه لتتفقدا داخل البيت وخارجه وتجدا ضالّته. فأدار رأسه صوب الشُرْفة، ليقع بصره أخيرًا على أصص الزهر هناك. ثم راح ليفتِّشها، فوجدها قد اصفرَّت واحترقت تحت حرارة الشمس، لذا بدأ يصيح بصوت عال:

– يا جماعة! تعالوا إلى هنا!

اتجه أفراد الأسرة، بمن فيهم الوالدة، مسرعين نحو مصدر الصوت ليتفقّدوا أباهم ويروا ما حدث. وعندما عاينوه في الشرفة قالوا:

– ماذا حدث يا أبانا، لماذا هذه الصيحة، هل من أمر نقوم به؟

رد أبوهم لافتًا انتباههم إلى الأزهار:

– ألا ترون – مشيراً بيده إلى الأزهار- ماذا تنطق هذه الأزهار بلسان الحال؟

بدأ الجميع يتضاحكون بصوت خافت، ثم قال أصغرهم فريد:

– تنطق الأزهار بلسان الحال “إننا عطشانون جدًّا، فاسقونا بماء”.

فتدخل أبوهم قائلاً:

– إذن هاتوا زجاجة ماء، لنصبّه في جذورها، حتى تنتعش وتشتدَّ الأزهار.

وبعد قليل، لبّى الأولاد طلب والدهم، وعلى إثر ذلك، تقدّم الوالد بالشكر والتقدير إليهم، مطالبًا إياهم بسقيها من وقت لآخر.

بينما قال أوسطهم بلال الذي يتمتّع بروح المداعبة:

– ألا تسمعون صوتاً آخر؟!

تسمَّر الجميع في أماكنهم مذهولين.

– بطني يصيح (واضعا يده على بطنه)، بل يصرخ بلسان الحال: إني جوعان، فأطعموني!

وقد بدأ جميع أفراد الأسرة يألف ويعهد بالحديث عن لسان الحال، وهذا هو ما أراده أبو بكر تمامًا. فقد كان خطَّط منذ البداية ليمهِّد الطريق من هذه الأمور إلى الحديث عن أمر آخر، وقد نجح في تلك المهمة، حيث أثار فضولهم في الموضوع إلى أقصى الحدود الممكنة.

واستأنف أبو بكر حديثه من جديد:

– يا أولادي الأعزاء! بعد تناول الفطور سأقصّكم قصة قصيرة حقيقية تنطوي على معاني عظيمة، ودلالات عميقة، وقعت أحداثها قبل أربعة عشر قرناً تقريباً.

وبذلك أثار أبو بكر فضولهم إلى آخره، ونشَّط هِمّتهم، وأيقظ شوقهم إلى سماع ما سيقوله بعد الفطور، فبدأوا ينتظرون القصة بفارغ الصبر ولهفة لا تنتهي.

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بسطت أم حبيبة مع ابنتيها المائدة، وساعدهنّ الأبناء في إحضار موادِّ الفطور. وبعدما انتهوا من تناول الفطور، انحدرت من شفتي الأم كلمات الشكر:

– الحمد والمنَّة لله، وأشكركم جميعًا يا أولادي!

– بل نحن نشكرك يا أماه!

أراد أبو بكر أن يستثمر الوقت جيدًا فقال:

– هيا يا بناتي، اطوين المائدة، حتى نبدأ بالقصة.

استعدّ أبو بكر، وقدّم القصة بمقدمة، فشرع يتكلَّم وأفراد العائلة يستمعون إليه في صمت وهدوء:

– لكلِّ مخلوق في هذا الكون، من حيٍّ أو جماد، لسان يخصُّه، ويتكلَّم به، ويتصل من خلاله بأبناء جنسه. وعدم تمكُّننا من سماع الأصوات كلّها، وعجزنا عن فهمها لا يعني البتة ليس لها ألسنة تنطق بها؛ وذلك لأنه ليس لأذننا طاقة لتستوعب جميع الأصوات التي تصدر من الأكوان المختلفة في الجنس والحجم والشكل، كما ليس لعقولنا قدرة لتفهمَ وتعيَ دلالة كلّ صوت.

وتابع:

– إن الإنسان لا يستطيع إدراك الأصوات إلا إذا كان ترددها يتراوح ما بين 20 هيرتز إلى 20 كيلو هيرتز. لذا تسمى موجات الصوت التي يقل ترددها عن 20 هيرتز بالأمواج دون السمعية؛ أما الأمواج التي يزيد ترددها عن 20 كيلو هيرتز فتسمى بالأمواج فوق السمعية. بينما تستطيع الحيوانات، مثل الكلب، سماع الأصوات ذات التردد 45 كيلو هيرتز، والقط ذات التردد 100 كيلو هيرتز. ولذلك هناك كثير من الحيوانات الأليفة، مثل الكلاب والقطط والأبقار والدجاج والأرانب وبعض الحشرات والطيور، وكثير من الحيوانات البحرية، تملك القدرة على استشعار الزلازل قبل وقوعها.

ثم عقّب قائلاً:

– لا أحد يعرف بالضبط كم عدد الأصوات التي لا نسمعها، والأصوات التي نسمعها لكن لا نفهمها ولا نفكّ أسرارها. فالسموات برعودها، وبروقها، وسحبها ورياحها؛ والأرض بجباهال، وتلالها، وأشجارها، ونباتاتها، وبحارها، وأنهارها، وكنوزها ومعادنها، ومن يعيش عليها أو فيها من المخلوقات الحية التي لا تعد ولا تحصى… تُصدِر أصواتًا مختلفة في موجات متباينة. فإنْ جمعناها في صعيد واحد، وضممنا بعضها إلى البعض الآخر لتكوَّن من جملة هذه الأصوات لحنٌ كوني متناغم يذهل منها العقول وينشرح لها الصدور. فقد قال الله – تبارك وتعالى: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾. (الإسراء: 44) و﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ ۖ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ (النور: 41)

بعد ذلك قصّ أبو بكر على أبنائه قصتين تسلطان الضوء على حقيقة هذا الأمر:

– قال عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: أردفني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خلفه ذاتَ يومٍ، فأسرَّ إليَّ حديثًا لا أُحدِّثُ به أحدًا من النَّاسِ، وكان أحبُّ ما استتر به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لحاجتِه هدفًا أو حائشَ (حائط) نخلٍ، فدخل حائطًا لرجلٍ من الأنصارِ فإذا فيه جملٌ، فلمَّا رأَى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حنَّ (أي: أَحْدَثَتْ صَوْتًا وَهِيَ تَمُدُّ عُنُقَهَا شَوْقاً إلَى وَلَدِهَا)، وذَرِفتْ عَيْناه، فأتاه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فمسَح ذِفراه، فسكت. فقال من ربُّ هذا الجملِ؟ لمن هذا الجملُ؟ فجاء فتًى من الأنصارِ، فقال: لي يا رسولَ اللهِ، فقال أفلا تتَّقي اللهَ في هذه البهيمةِ الَّتي ملَّكك اللهُ إيَّاها؛ فإنَّه شكَى إليَّ أنَّك تُجيعُه وتُدئِبُه (أَيْ يسوقها سوْقًا شَدِيدًا). (صحيح مسلم، سنن أبي داود، مسند أحمد).

– والقصة الأخرى هي أن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه قال: إني لشاهد عند النبي صلى الله عليه وسلّم في حلقة، وفي يده حصى، فسبحن في يده، وفينا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فسمع تسبيحهن من في الحلقة” (الطبراني والبيهقي).

ثم ذكر أبو بكر حديثًا نبويًّا أكد فيه حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم قائلاً: “إني لأعرف حجرًا بمكة، كان يسلّم عليّ قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن”. (مسلم، أحمد)

نوّه بعد ذلك أبو بكر بأن هذه الروايات موافقتة مع قوله تعالى في الحجارة: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (البقرة: 74)

وفيما يتعلق بدلالة الآيات الثلاث والروايتين، شرح أبو بكر قائلاً:

– تسبيح الحصى في يد النبي – صلى الله عليه وسلّم – وتسليم الحجر عليه من معجزاته التي أجرى الله تعالى على يده، لتكون آية لصدق نبوّته، ودعمًا وتثبيتاً له ولمن صدَّقوه وآمنوا به من المهاجرين والأنصار. وهو يدلّ أيضاً على أن للأشياء – ولو كانت جامدة – ألسنةً خاصة بها تتكلّم بها وتذكر خالقها.

وهنا أراد أبو بكر أن يدفع أولاده إلى المشاركة في الحوار، فوجه لهم سؤالاً جديرًا بالتفكير فيه:

– ولكن يظلُّ هناك سؤال يلحُّ نفسه، ألا وهو: أين يكمن وجه الإعجاز في تلك الحادثة؟ فمن يجيب على ذلك؟

استأذن بكر، وهو أكبرهم سنًّا وأرشدهم عقلاً، والموصوف بين زملائه بـ”المكتبة المتجولة” لكثرة معرفته وزيادة فضوله، ليردّ على سؤال والده، فقال:

– يا أبت، بما أن لكل شيء في الكون لسانًا خاصًّا يذكر به خالقه على وجه الدوام، فلا يمكن أن نقول إن ذكر وتسبيح الحصى هو المعجزة، كما يحلو لمتعجّل؛ لأن الحصى تذكر الله وتسبّحه حقيقة دون انقطاع بألسنتها الخاصة، فلا عجب ولا غرو في ذلك، وإنما وجه الإعجاز يكمن في ذكر وتسبيح هذه الحصى بلسان الإنسان، على نحو سمعها الصحابة الكرام – رضي الله عنهم أجمعين -.

جواب بكر أصاب الجميع بالصدمة، حيث لم يتفطن أحدهم لهذه النقطة الدقيقة.

ثم لفت بكر الانتباه إلى جانب آخر للموضوع الذي يشكل بيت القصيد قائلاً:

– وبما أن الأمر كما وصفنا، فإنه يجب على هذا الإنسان العاقل الواعي أن يشترك بإرادته في هذا اللحن الخالد مع الكون الخاضع طوعًا لخالقه!

استحسن أبو بكر إجابة ابنه، وعلى وجه الخصوص اختياره عبارات استلهمها من وحي القرآن قائلاً:

– بارك الله فيك يا بنيَّ! أحسنت!

ثم استمر أبو بكر من حيث توقف ابنه:

– إذن يجب على هذا الإنسان الجهول أن لا يظنّ أن الجمادات والحيوانات مخلوقات شاردة مقطوعة الصلة بخالقها. بل خلق الله الأشياء فهداها، لتقوم بوظائفها طوعًا. وعبادة الأشياء وتسبيحها وصلاتها هي قيامها بوظائفها كما هداها وعلّمها خالقها. ولأن المخلوقات من الأحياء والجمادات لا تخرج عن إطار الوظائف المكلفة بها والطبائع التي خلقها الله عليها، إلا بإذنٍ وإرادةٍ منه سبحانه وتعالى، بل هي بطبائعها ووظائفها عابدة لله طوعًا، ومسخرة للإنسان الخليفة، فلا يمكن أن ترى في الكون أي أمر يخل بالنظام العام. أما الإنسان فهو عبد مريد مختار ومكلف بالعبادة مريدًا ومختارًا من دون قسر وإكراه وقهر.

واصل أبو بكر بقوله:

– ولا يختل الانسجام بين هذا العبد المقهور وذاك العبد المختار إلا إذا فرّط الأخير في الأوامر الإلهية والقوانين الكونية، وتصرف بما يتعارض مع ما فطره الله عليه.. والعواقب الوخيمة لتقصير الإنسان في مسؤولياته تجاه ربه ونفسه والناس الآخرين والبيئة التي يعيش فيها هي مذكورة في هذه الآية الكريمة الجامعة: ﴿الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (البقرة: 27).

واختتم أبو بكر حديثه قائلاً:

– وتأسيسًا على ذلك، فإن ما يجدر بهذا الإنسان هو المشاركة بإرادته في سمفونية العبودية الكونية هذه حتى يسود السلام والانسجام في علاقاته مع الله ونفسه وأبناء جنسه والكون الذي يعيش فيه.