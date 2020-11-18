أنقرة (زمان التركية)ــ شهد موسم 2019-2020 الرياضي في تركيا تأجيل 131 مباراة لكرة القدم، السلة، الطائرة واليد، بسبب وباء كورونا Kovid-19 الذي أخذ في الانتشار منذ مارس الماضي.

ووفقًا للتعليمات الصادرة عن الاتحادات الرياضية، يتم تأجيل مباريات الفرق التي تكون نتيجة اختبار كورونا لدى عدد من لاعبيها إيجابية.

وحتى الآن تم اتخاذ قرار بتأجيل 131 مباراة في الدوريات الرياضية بسبب حالات كوفيد -19.

وفي يونيو الماضي تم السماح مجددا بحضور الجمهور للمباريات، وطبق ذلك مع بداية الدوري الممتاز لكرة القدم، بينما صدر قرار أمس الإثنين باستمرار النشاط الرياضي حتى آخر العام بدون جمهور مع الزيادة السريعة في عدد الإصابات.

كرة القدم

في موسم 2020-2021 في الدوريات الاحترافية، تم تأجيل 41 مباراة بسبب حالات كورونا في الفرق.

بينما يتم لعب بعض هذه المسابقات ضمن الجدول الزمني المحدد، سيتم عقد البعض الآخر في الفترة القادمة.

كرة الطائرة

يتم تأجيل مباريات كرة الطائرة إذا كانت نتيجة اختبار 4 لاعبين على الأقل في طاقم الفريق إيجابية لفيروس كورونا. وبناء على ذلك تم تأجيل 61 مباراة 35 مباراة منهم في دوري AXA Sigorta Efeler.

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