أنقرة (زمان التركية) – احتلت مدينة إسطنبول التركية المرتبة 96 عالميًا من حيث غلاء تكلفة المعيشة، وفق تقرير حديث.

تقرير وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجلة “إيكونوميست” يوضح أن مدينة إسطنبول التركية، كانت أكثر المدن العالمية ارتفاعا في قائمة الغلاء هذا العام، مقارنة بقائمة العام الماضي، حيث صعدت 24 مركزا، لتصبح في المرتبة الـ96 ضمن أغلى 100 مدينة في العالم.

ووفقا للتقرير، تعد هونغ كونغ وزيورخ وباريس أغلى ثلاث مدن في العالم، في حين تراجعت سنغافورة وأوساكا، اللتان كانتا على قدم المساواة مع هونج كونج العام الماضي، في التصنيف.

وأشار التقرير إلى أن انخفاض الأسعار في سنغافورة، جاء بسبب مغادرة العمال الأجانب للبلاد بسبب تفشي فيروس كورونا Covid-19.

كما أصبحت معظم المدن الصينية أيضًا باهظة الثمن بسبب التوترات بين الولايات المتحدة والصين التي أدت إلى ارتفاع الأسعار.

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