أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس وزراء أرمينيا، نيكولا باشيني، إن”المرتزقة” الذين جلبتهم تركيا إلى إقليم قرة باغ تسببوا في خسارتهم الحرب مع أذربيجان.

باشيني الذي وقع اتفاقية مع أذربيجان بخصوص للانسحاب من إقليم قره باغ وقبل بالهزيمة، قال إنهم كانوا مستعدين للحرب مع أذربيجان، ولكن التدخل التركي تسبب في هزيمتهم.

وقال باشيني الذي يواجه ضغطا شعبيا لاستقالته أن فقدان مئات الجنود بسبب الصراع في ناغورنو كاراباخ، دفعه لقبول الانسحاب.

ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في 10 نوفمبر الجاري.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

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