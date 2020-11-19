أنقرة (زمان التركية) – زعم الصحفي التركي، إسماعيل صايماز، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، علم باستقالة صهره وزير الخزانة والمالية السابق، برات ألبيراق، بعد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت استقالة ألبيرق مفاجئة ومربكة، ولم تتداولها “الأناضول” الوكالة الرسمية للأنباء، وأحجمت الغالبية العظمى من وسائل الإعلام عن الإشارة إليها، طوال 24 ساعة حتى أعلنت الرئاسة التركية قبول الاستقالة.

وجاءت تصريحات صايماز هذه أثناء حلوله ضيفا على برنامج “سياسة الزمن الحاضر” مع المذيع جوركان هاجر، على قناة “خلق تي في” التركية.

وأوضح صايماز، أن هذه هي المرة الأولى في تاريخنا، التي يعرف فيها رئيس الجمهورية عن استقالة وزيره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفًا أنه ربما يكون بعض أفراد الشعب علم باستقالة ألبيراق قبل أردوغان نفسه.

وكان من المثير أن استقالة وزير المالية بيرات ألبيرق، المفاجئة جائت بعد إقالة محافظ البنك المركزي مراد أويسال.

وفشل ألبيراق وأويسال على مدار عامين في وقف انهيار الليرة وخفض التضخم وفق البرنامج الاقتصادي المعلن للحكومة، فيما أنفق البنك المركزي التركي جزءًا كبيرًا من الاحتياطي النقدي، وتحملت الموازنة التركية عجزًا ماليا ضخمًا.

عقب قبول أردوغان استقالة صهره ألبيراق التي جائت عبر تطبيق “انستجرام”، تم الإعلان عن تعيين لطفي علون وزيرا للمالية، وعقب ذلك تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بإجراء إصلاحات في الاقتصاد والقضاء، وردد التصريحات ذاتها وزير العدل عبد الحميد جول.

ومنذ استقالته من منصبه كوزير للخزانة والمالية، يتراجع سعر صرف العملات الأجنبية في تركيا، مما دفع بعض السياسيين إلى اعتبار ألبيراق كان مصدرا للأزمات في حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم.

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