كوجالي (زمان التركية)ـــ داهمت السلطات الأمنية في تركيا ورشة لطباعة العملات الأجنبية المزيفة، عثر بداخلها على 1.5 مليون دولار مزور.

في ولاية كوجايلي أنشأ 5 أشخاص بينهم أجانب ورشة طباعة للنقود المزيفة، لطرحها في الأسواق.

ووفقا للمعلومات الواردة، بدأت فرق مكتب فرع مكافحة التهريب والجريمة المنظمة التابع لإدارة الشرطة تعقب أولئك الذين عقدوا العزم على طرح النقود المزيفة في السوق.

نتيجة للمتابعة الفنية والمادية التي استمرت حوالي 3 أشهر، تم ضبط 1.5 مليون دولار مزورة في عملية أمنية استهدفت ورشة الطباعة في حي ييني محل، بمنطقة جايروفا. وفق وكالة الأناضول.

واعتُقلت الشرطة 5 أشخاص، من بينهم مواطنان روسيان ومشتبه به واحد يحمل الجنسية الصربية، وتركيان.



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