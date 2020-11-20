قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الخميس، إن تصريحات تركيا فيما يتعلق بقبرص “تصعد التوتر مع التكتل”، مشددا على أن على أنقرة أن تدرك أن سلوكها “يوسع الهوة” بينها وبين الاتحاد الأوروبي.

وكان جوزيب بوريل يشير إلى تصريحات أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعا فيها إلى حل إقامة “دولتين” متساويتين في قبرص، خلال زيارة قام بها هذا الأسبوع للشطر الشمالي من الجزيرة الذي يديره القبارصة الأتراك.

وأضاف أردوغان أن تركيا وشمال قبرص لن تتحملا من الآن فصاعدا ما وصفها بـ”ألاعيب دبلوماسية”، في نزاع دولي بشأن حقوق في موارد في البحر في منطقة شرق المتوسط.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع وزراء خارجية دول التكتل: “نعتبر التصرفات التي اتخذتها تركيا في الآونة الأخيرة، والتصريحات المتعلقة بقبرص، متعارضة مع قرارات الأمم المتحدة وتؤجج التوتر أكثر”، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وتابع: “نعتبر أن من المهم أن تدرك تركيا أن سلوكها يوسع الهوة التي تفصلها عن الاتحاد الأوروبي… من أجل العودة لأجواء إيجابية كما نتمنى، سيتطلب الأمر تغييرا جذريا في التوجه الذي ينتهجه الجانب التركي”.

وانقسمت قبرص بعد غزو تركي للجزيرة عام 1974.

وتركيا هي الدولة الوحيدة التي تعترف بشمال قبرص دولة مستقلة، ولا تربطها علاقات دبلوماسية بحكومة قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي.

ووصفت قبرص زيارة أردوغان بأنها “استفزازية وغير قانونية”.