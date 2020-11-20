القاهرة (زمان التركية): صرح مصدر مسؤول بالامانة العامة لجامعة الدول العربية أن السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بحث في اتصال هاتفي مع السيد ناصر بوريطة وزير خارجية المملكة المغربية مساء ١٩ الجاري الوضع في أعقاب حادث الاعتداء الذي تعرض له معبر الكركارات الحدودي مؤخرا، وأنه استمع الي شرح من الوزير المغربي عن مجمل الوضع.

وأضاف المصدر أن الأمين العام أكد أنه يتابع الموقف عن كثب علي أثر هذا الحادث المؤسف، وأنه أعرب بهذه المناسبة عن أصدق تمنياته للمغرب وللمنطقة بالأمان والاستقرار وبما يحقق تنمية شعبه وجميع شعوب المنطقة.