أنقرة (زمان التركية)ـــ شهدت ولاية أغري شرق تركيا، اليوم السبت، أول تساقط للثلوج في موسم الشتاء الحالي، وتبعها ولايتي أردهان وأرضوم.

وحولت الثلوج التي تساقطت في ساعات الصباح مدينة أغري، إلى اللون الأبيض.

غطت الثلوج السيارات، وواجه السائقون صعوبة بسبب عدم الاستعداد. فيما شكلت الأشجار والنباتات المغطاة بغطاء أبيض مناظر جميلة.

يستمر تساقط الثلوج في المدينة بشكل متقطع.

كما تحول الصقيع الذي بدأ ليلاً في أرداهان شمال شرق تركيا إلى تساقط للثلوج في ساعات الصباح.

في المدينة، التي تحولت إلى اللون الأبيض، أزال السائقون الثلوج التي غطت سياراتهم.

كما شهدت ولاية أرضوم في شمال شرق تركيا تساقط الثلج والصقيع أيضا.

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