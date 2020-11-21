أنقرة (زمان التركية) – أطلقت أحزاب في هولندا اقتراحًا لحظر فاعليات تنظيم “الذئاب الرمادية” التركي القومي الذي يواجه رفضا متزايدا في جميع أنحاء دول الاتحاد الأوروبي.

وتقدم الحزب الحاكم في هولندا (مكون من 3 أحزاب) والحزب الاشتراكي المعارض، باقتراح للبرلمان، من أجل حظر تنظيم “الذئاب الرمادية” المنمي لحزب الحركة القومية حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وحظي الاقتراح بالموافقة الأولىة، بتصويت 147 عضوا من أصل 150.

ومن المقرر أن التصويت عليه سيتم إجراؤه مرة أخرى بعد مراجعته من قبل الحكومة.

وجاء في الاقتراح، أن الذئاب الرمادية تسببت في توتر خطير في المجتمع الهولندي.

يذكر أن الحكومة الفرنسية حلت منظمة “الذئاب الرمادية” قبل أكثر أسبوعين بدعوى أنها تثير التمييز والكراهية وضالعة في أعمال عنف. كما وافق البرلمان الألماني على دراسة حظر منظمة “الذئاب الرمادية” التركية اليمينية في ألمانيا.

وجماعة “الذئاب الرمادية”، ليست مسجلة رسمياً في تركيا، وتأسست أواخر الستينيات، وهي تقوم على تمجيد الشعب التركي واستعادة أمجاده التاريخية، كما تساند بقوة الأطروحات الرسمية في موضوع الأرمن وكذلك في القضية الكردية. وتقول تقارير إن الحركة تساند بقوة تمدد تركيا في محيطها الجغرافي.

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