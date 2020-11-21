أنقرة (زمان التركية) – في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية، قدمت قناة تلفزيونية محسوبة على حكومة حزب العدالة والتنمية، وصفة لإعداد طبق من الكفتة، لكنه يخلو تماما من اللحم.

قناة “ATV” التركية، قدمت في أحد برامجها وصفة لإعداد الكفتة بدون لحم، نظرا لارتفاع أسعار اللحوم في تركيا هذه الفترة.

الوصفة تتضمن خبزًا قديمًا، وكوبًا من الحليب، وبيضة، مع البقدونس، وبصلة، وفص ثوم وقطعة جبنة شيدر.

المكونات هي ذاتها المستخدمة في الكفتة باستثناء اللحم المفروم.

نائب حزب الشعب الجمهوري في إزمير، أتيلا سارتال، علق قائلا، “الحد الأدنى للأجور يمكن المواطن الألماني من شراء 204 كيلو من اللحم، بينما الحد الأدنى للأجور للمواطن التركي يمكنه فقط من شراء 36 جرام من اللحم”.

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