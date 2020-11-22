ديار بكر (زمان التركية)ــ أعلنت السلطات التركية حظر 272 موقعًا إلكترونيا، بسبب “بث غير قانوني”.

وأشار بيان صادر عن ولاية ديار بكر إلى أن فرق مديرية الجرائم الإلكترونية التابعة لقيادة درك المحافظة، عملت على كشف ومتابعة ومنع الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت بين 15 أكتوبر و 15 نوفمبر.

في هذا السياق، تم حجب 218 عنوان URL يشكل جريمة بمحتوى “الرهان غير القانوني والفحش” ويتم بثه من الخارج بطريقة يمكن للجميع الوصول إليها دون استخدام أي شبكة خاصة، و 54 عنوان URL من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ينشرون “دعاية إرهابية لـ PKK و KCK و YPG و YPJ”.

وتم إبلاغ هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بعناوين 272 موقعًا لحظرهم.

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