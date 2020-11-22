أنقرة (زمان التركية) – بلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 1 و934.7 ترليون ليرة بنهاية أكتوبر، في تزايد مستمر.

وارتفعت حصة الدين بالعملة الأجنبية من إجمالي الدين إلى 58.3٪.

وكانت تقدر الديون التركية بـ 243 مليار ليرة فقط عام 2002 الذي تولي فيه الحزب حكم تركيا.

وشكل الدين المحلي من حيث النقد الأجنبي والذهب 301.5 مليار ليرة (36.3 مليار دولار) و 27.2 في المائة من رصيد الدين المحلي الذي بلغ تريليون و 108.3 مليار ليرة بزيادة 46.8 في المائة مقارنة ببداية 2020.

وتعمل وزارة الخزانة التركية، على زيادة الاقتراض من العملات الأجنبية والذهب بسرعة من الأسواق المحلية.

وتوقفت وزارة الخزانة عن الاقتراض بالعملة الأجنبية والذهب من الأسواق المحلية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. لكن في عام 2017، عندما تم التخلي عن هذه الاستراتيجية، ارتفع الاقتراض من الأسواق المحلية بالعملة الأجنبية والذهب إلى 103 ملايين دولار، إلى 1.1 مليار دولار في 2018 ، وإلى 14.5 مليار دولار في نهاية 2019.

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