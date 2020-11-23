أنقرة (زمان التركية) – استنكرت نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري، جمزة أقكوش ألجازدي، قطع الأشجار الموجودة في قصر طوبكابي التاريخي، وهدم مبنى المدرسة العسكرية فيه.

ألجازدي، أوضحت أن قصر طوبكابي الذي تم انتزاع إدارته من وزارة الثقافة والسياحة التركية، وتم إلحاقه برئاسة القصور الوطنية، في الـ6 من سبتمبر 2019، يتعرض للكثير من الانتهاكات.

وأضافت ألجازدي أنه تم قطع الأشجار في قصر طوبكابي بدون ترخيص، وتم هدم مبنى المدرسة العسكرية، كما سيتم إخلاء المختبرات والمخازن ذات الأثر التاريخي هناك، استعدادا لهدمهم.

يذكر أنه بدأ استخدام قصر توبكابي في عام 1478 في عهد السلطان محمد الفاتح، وكان المركز الإداري للإمبراطورية العثمانية والمقر الرسمي للسلاطين لمدة 380 عامًا، حيث أن 30 سلاطين عاشوا فيه.

وكان القصر يمتد على مساحة تقارب 700 ألف متر مربع، أما المساحة الحالية للقصر حوالي 300 ألف متر مربع، وسبق تحويل القصر إلى متحف في 3 أبريل 1924.

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