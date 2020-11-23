أنقرة (زمان التركية) – رفضت تركيا السماح للقوات الألمانية المشاركة ضمن عملية إيريني الأوروبية إتمام فحص سفينة الشحن التركية Rosaline-A بالمياه الليبية عقب الاشتباه في نقلها الأسلحة إلى ليبيا بطريقة غير قانونية.

وأفادت صحيفة دير شبيغل الألمانية أن السلطات التركية عرقلت عملية تفتيش سفينة الشحن التركية في اللحظات الأخيرة.

وأوضحت وكالة دويتشه فيلة نقلا عن صحيفة دير شبيغل أن الفرقاطة التابعة للجيش الألماني، التي تحمل اسم هامبورج وتشارك ضمن عملية إيريني الأوروبية، قامت بإيقاف سفينة الشحن التركية على بعد 200 كيلومتر من ساحل مدينة بنغازي الواقعة في شرق ليبيا يوم الأحد وطالبت بتفتيش السفينة للاشتباه في نقلها أسلحة إلى ليبيا بطريقة غير قانونية.

وأضافت دويتشه فيلة أن السلطات التركية احتجت على تفتيش الجنود الألمان للسفينة التركية ورفضت السماح بتفتيش السفينة وهو ما دفع الجنود الألمان إلى مغادرة السفينة لتواصل المضي قدما في رحلتها.

ومن المنتظر أن ترسو سفينة الشحن التركية في ميناء مصراته.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أطلق في مارس/ آذار الماضي عملية إريني العسكرية التي تهدف لمنع تهريب النفط من ليبيا ومراقبة حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2016.

ويتولى نحو 240 جندي ألماني على متن الفرقاطة هامبورج مراقبة السفن المتجهة إلى ليبيا في البحر المتوسط منذ شهر أغسطس في إطار العملية العسكرية الأوروبية.

هذا وتهدف عملية إيريني الأوروبية إلى منع تهريب السلاح إلى ليبيا وتحقيق الاستقرار في ليبيا التي تتواصل فيها الصراعات الأهلية ودعم عملية السلام السياسي بقيادة الأمم المتحدة.

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