القاهرة (زمان التركية) – أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، استهداف ميليشيا الحوثيين لمنشآت نفطية شمال مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة أن السيد أبو الغيط يعتبر هذا العمل ارهابياً ومداناً ومرفوضاً بكل المقاييس، مضيفاً أن استمرار مثل تلك العمليات الارهابية من جانب تلك الميليشيات يعد أمراً مستهجناً خاصة في ضوء المساعي السياسية التي يحاول المجتمع الدولي بمختلف أطرافه الفاعلة القيام بها من أجل انهاء الأزمة اليمنية علي أسس تسمح باستعادة الاستقرار والسلام سواء داخل اليمن أو بين اليمن وجيرانه.