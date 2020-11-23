أنقرة (زمان التركية) – وجه رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي، علي باباجان، نقدا حادا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بسبب تبديل مواقفه السياسية بوتيرة متسارعة، سائلا إياه: “هل تعتقد أن الجميع أعمى والعالم غبي؟”.

باباجان قال إن أردوغان الذي كان يوجه انتقادات حادة لأوروبا قبل فترة قصيرة، بدأ في إرسال رسائل معتدلة إليها الآن.

وطالب باباجان أردوغان بإبطاء سرعة تغيراته وانقلاباته بعض الشيء، لكي يتمكن من مسايرته الكثير من الصحفيين المؤيدين ومجموعة “مجموعة البجع” -الذباب الإلكتروني التابع لحزب العدالة والتنمية-، حيث إنهم ليسوا ناجحين بالقدر الكافي، لأخذ منعطفات سريعة مثل التي يتخذها أردوغان يسارا ويمينا.

وأوضح باباجان، أن حكومة العدالة والتنمية عندما أدركت غرق الاقتصاد، بدأت في الحديث عن الاتحاد الأوروبي ومعانقتها.

وتابع رئيس حزب الديمقراطية والتقدم: “في رأيهم، يسعون إلى اتخاذ خطوات من شأنها خداع المستثمرين. دعونا نسألهم باقتباس من الشاعر والكاتب التركي الراحل ضياء باشا: هل تعتقد أن الجميع أعمى والعالم غبي؟”.

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