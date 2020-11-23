أنقرة (زمان التركية) – عاودت العملات الأجنبية الارتفاع أمام الليرة التركية هذا الأسبوع بعد تراجع مؤقت.

وعقب تسجيله أدنى مستوياته أمام الليرة التركية خلال الشهر الأخير بتراجعه إلى 7.50 ليرة استهل الدولار تعاملات الأسبوع متجاوزا 7.80 ليرة.

وتأثر سعر صرف الدولار بقرار البنك المركزي التركي الأسبوع الماضي رفع سعر الفائدة إلى 15 بالمئة.

وفي مستهل تعاملات اليوم الإثنين سجل الدولار 7.80 ليرة، بينما سجل اليورو 9.26 ليرة.

وعاودت أسعار الذهب الارتفاع في مستهل تعاملات الأسبوع، حيث بلغ سعر جرام الذهب 468 ليرة.

ويرى البعض أن هذا الاضطراب بالأسواق نابع من تصريحات الرئيس رجب أردوغان بالأمس التي أعطت انطباعا بتراجعه عن الإصلاحات القضائية، حيث نفى المزاعم التي تشير إلى نيته في الإفراج عن معتقلين سياسيين مثل عثمان كافالا وصلاح الدين دميرتاش.

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