أنقرة (زمان التركية) – عادت الليرة التركية للتراجع مجددا أمام الدولار والعملات الأجنبية، بعد انتعاش مؤقت.

اليوم الإثنين بلغ سعر صرف الدولار في تركيا 7.95 دولارا، بعد أن كان 7.55.

الليرة التركية انتعشت قليلا خلال الأيام الماضية، بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى 15 بالمئة، حيث وصلت إلى 7.50 دولار، ولكن اليوم عاودت ارتفاعها مجددا.

الدولار سجل اليوم 7.95 ليرة، أما اليورو فسجل 9.95 ليرة.

كما هناك زيادة أخرى في أسعار الذهب في الأسبوع الجديد. يتم تداول غرام الذهب بسعر 468 ليرة تركية.

وعزا الخبراء هذا التدهور في أسعار العملة إلى تصريحات أردوغان، أمس التي أعلن فيها أنه لن يفرج عن المعتقلين السياسيين، حيث اعتبروا أنه تخلى عن الإصلاحات الاقتصادية والقانونية.

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