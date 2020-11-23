عمان (زمن التركية)ــ يمتاز كل من الزنجبيل والنعناع بفوائد صحية عديدة، فكيف يتم تحضير مشروب الزنجبيل والنعناع، وما هي فوائد الزنجبيل والنعناع؟ إليك التفاصيل في المقال الآتي من موقع (ويب طب).

يستخدم الزنجبيل والنعناع في الطب البديل من أجل علاج بعض المشكلات الصحية، مثل: نزلات البرد وغيرها.

فوائد الزنجبيل والنعناع

فوائد هذا المشروب تشمل فوائد كل مكون على حدة، وهي على النحو الاتي:

1. فوائد الزنجبيل

تشمل الفوائد الصحية للزنجبيل ما يأتي:

قد يقلل من الغازات ويحسن من الهضم

تشير العديد من الأبحاث العلمية إلى أن الأنزيمات الموجودة في الزنجبيل يمكن أن تساعد الجسم على التخلص من الغازات وطردها الأمر الذي يساهم الشعور بالراحة.

إلى جانب ذلك يمتاز الزنجبيل بأثره الجيد على صحة الهضم وتعزيزها، مما يقلل من المشكلات الصحية المرتبطة بها، مثل: عسر الهضم.

قد يخفف من الغثيان

تعاني العديد من النساء الحوامل من مشكلة غثيان الصباح التي ترافق الحمل، بالتالي ينصح الأطباء بشرب الزنجبيل بكميات معقولة.

في نفس السياق يشاع استخدام الزنجبيل من أجل التخفيف من الغثيان الناتج عن العلاج الكيميائي.

قد يخفف من أعراض الإصابة بنزلات البرد والانفلونزا

عند الإصابة بنزلة البرد أو الانفلونزا فإن أمهاتنا تسارع بإعطائنا مشروب الزنجبيل!

يعود ذلك إلى أثر الزنجبيل في التقليل من الأعراض المرافقة للإصابة بنزلة البرد والإنفلونزا، حيث أشارت الدراسات العملية المختلفة إلى أن الزنجبيل الطازج يساعد في حماية الجهاز التنفسي.

قد يقلل من خطر الإصابة بالالتهابات

واحدة من فوائد الزنجبيل الصحية الشائعة أنه يعمل على التقليل من خطر الإصابة بالالتهابات المختلفة، بما فيها التهاب المفاصل، والتقليل من الأعراض المصاحبة له.

يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

يعد الزنجبيل مصدرًا ممتازًا لمضادات الأكسدة، التي تعمل على حماية خلايا الجسم من مشكلة الإجهاد التأكسدي.

هذا الأمر يساهم بدوره في خفض خطر الإصابة بالسرطان.

2. فوائد النعناع

لمعرفة فوائد الزنجبيل والنعناع من المهم أن تعرف فائدة المكون الثاني وهو النعناع:

يمكن أن يقلل من أعراض اضطرابات المعدة

يحتوي النعناع على مركبات تعمل على إرخاء الأنسجة في الجهاز الهضمي، الأمر الذي يعود بالنفع على الاضطرابات التي تصيب المعدة.

حيث أظهرت بعض الدراسات العلمية المختلفة أن النعناع والأدوية العشبية الأخرى يمكن أن تخفف من الام المعدة، إلا أن هناك الحاجة إلى المزيد من الأدلة العلمية حول الموضوع.

يساهم في علاج أعراض القولون العصبي

يقوم الكثير من مصابي القولون العصبي باللجوء إلى النعناع لما له من أثر مخفف للأعراض التي تصيبهم.

حيث يلاحظ المصابين بهذه المشكلة أن النعناع يساهم في التقليل من الغازات والام المعدة والإمساك وحتى الإسهال.

التقليل من مشكلة الصداع

وجدت بعض الدراسات العلمية أن استخدام النعناع قد يساعد في التخفيف من الألم الناتج عن الإصابة بالصداع النصفي.

كما أنه قد يساعد في التقليل من الأعراض المختلفة، مثل: حساسية الضوء، والغثيان، والقيء.

حيث ترجح الدراسات العلمية أن هذا الأثر ناتج عن احتواء النعناع على مادة المنثول.

يساهم في علاج نزلات البرد

يمتاز النعناع بخصائصه المضادة للميكروبات، وهذا ما يجعله من المواد التي تساعد في التقليل من أعراض الإصابة بنزلات البرد.

إلى جانب ذلك يلعب النعناع دورًا في التخفيف من مشكلة المخاط المتراكم في الحلق والجيوب الأنفية.

وصفة مشروب النعناع والزنجبيل

يمكن تحضير مشروب النعناع والنجبيل وفقًا للمكونات وطريقة التحضير الاتية:

المكونات

لتحضير مشروب الزنجبيل والنعناع فأنت بحاجة إلى المكونات الاتية:

قطعة من الزنجبيل الطازج.

نصف كوب من أوراق النعناع الطازجة.

كوب من الماء.

عسل أو سكر (اختياري حسب الرغبة).

طريقة التحضير

اتبع الخطوات الاتية لتحضير مشروب النعناع والزنجبيل:

قم بغسل جذور الزنجبيل وتقشيره، ومن ثم تقطيعه إلى قطع رقيقة.

قم بغلي الماء جيدًا.

أضف الزنجبيل والنعناع، واتركه يغلي مع الماء لمدة تتراوح من 5-10 دقائق.

يمكنك إضافة العسل أو السكر حسب الرغبة.

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