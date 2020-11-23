أنقرة (زمان التركية) – قالت الكاتبة التركية في صحيفة “هابرترك” كبرى بار، إن العلاقات بين حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية “تحالف الشعب”، متوترة، مشيرة إلى أن سيارة تحالف الشعب “اصطدمت لكنها لم تنقلب”.

وأوضحت بار، أن رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، مستاء من التصريحات الأخيرة لعضو المجلس الاستشاري الأعلى في تركيا، بولنت أرينتش، التي طالب فيها بإطلاق سراح صلاح الدين دميرطاش وعثمان كافالا.

وأشارت بار، إلى أنه حتى لو لم ينزعج الرئيس رجب طيب أردوغان، من دعم بهتشلي لزعيم المافيا، علاء الدين تشاكيجي، فليس سرا أن المحيطين به منزعجون، مؤكدة أن “سيارة تحالف الشعب لم تنقلب بل أنها صدمت”.

وأكدت الكاتبة التركية، أن أردوغان حاول معالجة هذا التوتر بتصريحاته أمس، التي نفى فيها رغبته في إطلاق سراح كافالا ودميرطاش.

وتابعت كبرى بار: من يظن أن حزب العدالة والتنمية سيفكك التحالف قريباً مع حزب الحركة القومية لا يعرف أردوغان إطلاقاً، وينسى أن تحالف الشعب أحدث تغييراً اجتماعياً في البلاد، وأن الموجة القومية المعادية للغرب وجدت مشترين جديين. على حد تعبيرها

وشددت الكاتبة التركية، على أنه إذا كان الإصلاح سيحدث، فإن أردوغان سيفعل ذلك، ولكن من خلال إقناع بهتشلي وتشجيعه. سيحدد بهتشلي بلا شك حدود الإصلاح.

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