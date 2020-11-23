أنقرة (زمان التركية) – اعتبر الصحفي التركي تيمور سويكان، أن الرئيس رجب أردوغان يسعى للعثور على مخرج للأزمة من خلال وعوده بفتح صفحة جديدة في العلاقات الخارجية وإجراء إصلاحات بالقضاء وحقوق الإنسان.

وذكر سويكان أن الرئيس بات مقيد اليدين في نظام الحكم الذي أسسه انطلاقا من حكم نظام حكم الفرد، وتحول إلى أسير له، موضحا أن الشريك السياسي لأردوغان (حزب الحركة القومية برئاسة دولت بهجلي) يظهر موقفا معاكسا له.

وزعم سويكان أن الأحداث الأخيرة كشفت حقيقة أن دفة القيادة لم تعد بقبضة أردوغان، قائلا: “توجيه أردوغان المديح إلى حزب الحركة القومية بالأمس وحديثه عن وجود العديد من السياسات والخطوات التي سينفذونها معا بمثابة إعلان لهزيمته، فالسلطة الحاكمة توشك على الاصطدام بالحائط على عكس ما تصرح به وليس لديها أية رؤية”.

وأضاف: “أردوغان يعلم أنه غير قادر على تنفيذ أبسط حملاته طالما ظلّ شريكا في تحالف الجمهور. وعلى الجميع أن يعلم أن الكلام المعسول لن يداوي جراح تحالف الجمهور. الإشارات الحالية توضح أن أردوغان يخطط للتخلي عن شريكه في منتصف الطريق، فلم يعد أمامه حل آخر”.

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