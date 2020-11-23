أنقرة (زمان التركية) – قالت تقارير محلية إن مجموعة من الأشخاص يزعم أن بينهم نائب أحد الوزراء تحدوا قرار الحظر المطبق وتناولوا الطعام داخل أحد المطاعم في ولاية بورصة.

وعقب تلقيها بلاغا توجهت فرق الأمن إلى المطعم، غير أن الادعاءات المثارة تشير إلى أن الحراسة الشخصية منعت قوات الأمن من دخول المطعم.

جاء ذلك خلال اليوم الثاني من تطبيق الإجراءات الاحترازية الجديدة، التي أعلن عنها الرئيس أردوغان مؤخرا في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن بينها حظر التجوال وغلق المطاعم واقتصار عملها على توصيل الطلبات.

عبر تويتر قام أحد المواطنين بنشر صور وفيديوهات للواقعة وعلق عليه، قائلا: “على الرغم من الحظر المطبق في شتى أرجاء تركيا يبدو أن الحظر لا ينطبق عليهم. يقومون باستقبال الزبائن وتقديم الطعام والشراب لهم والحصول على الحساب منهم. توجد سيارات تحمل ضوء وامض وقوات حراسة حكومية. أين العدل للتجار الذي أغلقوا محالهم؟”.

وقام المواطن بالإشارة إلى حساب كل من وزير الداخلية ووزارة الداخلية ووالي بورصة ووزير الصحة ومديرية الأمن العام في التغريدة التي نشرها.

هذا وذكر موقع Odatv أن فرق الشرطة توجهت إلى المطعم فور تلقيها بلاغا، غير أن الحرس الشخصي منعهم من الدخول وأبلغوهم أن المطعم سيتم إخلائه خلال عشرة دقائق مفيدا أن المسؤولين غادروا المطعم بعد سدادهم الحساب.

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تركيا، حظر كورونا، إغلاق المطاعم