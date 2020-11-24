فان (زمان التركية)ــ أفادت الأنباء أنه بعد اعتقال الصحفي الكردي ديندار كاراتاش، مراسل وكالة بلاد الرافدين Mezopotamya، صباح اليوم الإثنين، نفذت الشرطة مداهمة لمكتب الوكالة في فان.

وتحركت الشرطة بناء على قرار من مكتب المدعي العام في أرضروم، لتفتيش مكان عمل مراسل الوكالة كاراتاش، وتم الاستيلاء على حاسوب محمولكان يستخدمه وأقراص صلبة.

اعتقل الصحفي ديندار كاراتاش في مداهمة لمنزله في منطقة إيبيكيولو في مدينة فان صباح اليوم، بحسب الوكالة. وتم نقل كاراتاش، الذي لم يتم التعرف على سبب اعتقاله، إلى مديرية أمن المحافظة.

وسبق أن تم اعتقال مراسلو وكالة بلاد الرافدين عدنان بيلن، جميل أوغور، بجانب مراسلي جينيوز سهربان أبي والصحفية نازان سالا، في 6 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، بسبب تقاريرهم عن مزاعم إلقاء قرويين من مروحية للشرطة. وتم خلال المداهمة الاستيلاء على معدات صحفية.

مذكرة التوقيف، وصفت الأنشطة المهنية للصحفيين، بأنها “لصالح حزب العمال الكردستاني / KCK ، ضد الدولة”، وزُعم أنهم تصرفوا بناء على تعليمات المنظمة من خلال التحريض ونشر الدعاية.

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