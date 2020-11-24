أنقرة (زمان التركية)ــ سجلت تركيا حصيلة وفيات يومية مرتفعة للغاية مساء الإثنين، ونحو 700 إصابة جديدة مقارنة باليوم السابق.

السلطات الصحية في تركيا أعلنت رصد 6 آلاف 713 إصابة كورونا، و153 حالة وفاة مساء الإثنين، وهو أعلى رقم مسجل في تركيا للوفيات منذ تفشي وباء كورونا.

وكان رقم الوفيات الأعلى خلال فترة الوباء 127 يوم 18 أبريل الماضي.

وقالت تقارير صحفية إن مقبرة إسطنبول سجلت وحدها أم ما يقارب 200 حالة وفاة بسبب الأمراض المعدية.

أما عدد المرضى في حالة الخطر 4 آلاف 409.

فيما بلغ عدد المتعافين الجدد 3 آلاف و254 شخصًا، بإجمالي 377 ألفًا و 891 شخصًا.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في تركيا 453 ألفاً و 535، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 12 ألفاً 511.

وفقًا للبيانات الأسبوعية، بلغ معدل الإصابة بالالتهاب الرئوي لدى المرضى هذا الأسبوع 3.4 بالمائة، ومعدل إشغال الأسرة 54.7 بالمائة، ومعدل إشغال العناية المركزة للبالغين 71.3 بالمائة، ومعدل إشغال جهاز التنفس الصناعي 39.2 بالمائة.

وزير الصحة فخر الدين كوجة قالعبر تويتر:”لدينا 6713 مريضًا جديدًا تم اكتشافهم اليوم. قدموا الدعم حتى نتمكن من الاستمرار في السيطرة على انتشار الوباء حتى يتم استخدام اللقاح. اتبع الاحتياطات. ارتد قناعًا. انتبه للنظافة. لا تدخل البيئات المزدحمة إلا إذا كان ذلك إلزاميًا.”

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