برلين (زمان التركية)ـــ تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي فيديو تم إعداده للاحتفال بعيد ميلاد الرئيس التركي رجب أردوغان هذا العام، مع تعليقات تشير إلى الأسلوب الذي تتبعه حكومة حزب العدالة والتنمية في اختراق القارة الأفريقية وبعض البلدان الأوروبية عبر الأنشطة التعليمية والثقافية.

مقطع الفيديو أعدته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، ويضم تهنئات قدمها طلاب مدارس ورواد مراكز ثقافية تركية في عدد من بلدان العالم لأردوغان في عيد ميلاده الـ 66.

نشطاء تحدثوا عن أن الهدف الحقيقي من إقدام وقف “معارف” التعليمي على إنشاء المدارس التركية في القارة الأفريقية قبل سنوات قليلة فضلا عن الاستيلاء على المدارس التي كانت تتبع حركة الخدمة، هو الدعاية لشخص أردوغان وتمجيد مسيرته.

ويظهر الطلاب في مقطع الفيديو الامتنان والولاء والتمجيد لأردوغان باعتباره ينشر الفكر المتطور في المناطق الفقيرة حول العالم.

يشار إلى أن حركة الخدمة أنشات منذ زمن بعيد مدارس تعليمية في دول مختلفة حول العالم وخاصة القارة الأفريقية، واستفاد منها الآلاف من الخريجين، دون توجيهها واستغلالها في أي دعاية خاصة، حيث لم يكن يشار إليها سوى بالمدارس التركية.

وعقب انقلاب عام 2016 نجحت حكومة العدالة والتنمية في إقناع عدد من حكومات العالم بوقف نشاط مدارس وجامعات تتبع حركة الخدمة ومصادرتها، واستغلالها سياسيها وأيدلوجيا.

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