أنقرة (زمان التركية) – استبعد مدير مؤسسة «ماك» لاستطلاعات الرأي والاستشارات، في تركيا أن تكون استقالة بيرات ألبيرق وزير المالية التركي السابق صهر الرئيس رجب أردوغان، من منصبه يقف ورائها زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي.

محمد علي كولاك، مدير مؤسسة «ماك» قال خلال مشاركته في برنامج “الشارع الإعلامي” على قناة Halk TV إن استقالة ألبيراق ليست نابعة من الأداء الاقتصادي المتدهور بل إنها مسألة أسرية بحتة.

وأضاف كولاك أن 90 في المئة من الأخبار المتداولة إعلاميا لا تعكس الحقيقة، قائلا: “الاستقالة مسألة أسرية بحتة. هذا الأمر واضح وجلي وليس مجرد تخمين. أقولها صراحة إن الأمر لا علاقة له بالأداء الاقتصادي بل إنه مسألة عائلية”.

بهجلي يحب ألبيراق كثيرا

كولاك قال إن دولت بهجلي، رئيس حزب الحركة القومية، حليف الرئيس أردوغان “يحب ألبيراق كثيرا”، وأن “الوزير الآخر الذي ينال إعجاب بهجلي في التشكيل الوزاري الحالي هو وزير الداخلية”، سليمان صويلو.

وأضاف قائلا: “يمكنني قول هذا بكل صراحة. أقول هذا استنادا إلى التصريحات التي سبق أن أدلى بها دولت بهجلي. على حد علمي لم يتقدم حزب الحركة القومية بأية شكاوى بحق ألبيراق”.

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