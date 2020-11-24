أنقرة (زمان التركية) – أعلن عضو اللجنة الاستشارية العليا بالرئاسة، بولنت أرينتش، اليوم الإثنين استقالته من منصبه.

وتأتي الاستقالة بعد أن لاقت مطالبته بالإفراج عن معتقلي الرأي والفكر انزعاجا من الرئيس رجب أردوغان، حيث اتهمه بشكل غير مباشر بإشعال نيران الفتنة.

كما وجه رئيس حزب الحركة القومية التركي، دولت بهجلي، إهانات إلى عضو اللجنة الاستشارية العليا بالرئاسة، بولنت أرينتش، خلال كلمته في اجتماع مجموعة نواب الحزب.

وذكر هجلي أن تجميل عضو اللجنة الاستشارية العليا بالرئاسة لكل من رجل الأعمال، عثمان كافالا، والرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، صلاح الدين دميرتاش، يعد حماقة وانحرافا قائلا: “سيد بولنت أرينتش ماذا أنت بفاعل وإلى ما تريد الوصول؟ ما الذي يجعلك النظر بشفقة وتعاطف إلى الإرهابيين؟”.

تحالفنا غير مطروح للمساومات

وتطرق هجلي في تصريحات إلى تحالف الجمهور الذي يجمع حزبه مع حزب العدالة والتنمية الحاكم قائلا: “إن قمنا بإقصاء أحد من التحالف فنحن نقصي فقط الخونة. تحالف الجمهور لم يقم على المساومات. ميثاقنا مع أردوغان يرتكز على الاحترام والمحبة المتبادلة والمتسقة والغير مخطط لها بقدر يصعب على عقليات أعداء تركيا استيعابه. وعلى القطط السوداء التجول في مكان آخر، ولترفعوا أيديكم القذرة هذه عن تحالف الجمهور. تحالف الجمهور قائم وسيواصل المسيرة وسيتم تنفيذ الإجراءات الإصلاحية”.

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