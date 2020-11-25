أنقرة (زمان التركية)ــ أعلنت الرئاسة التركية أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني سيزور تركيا يوم غد الخميس.

ووفق بيان صادر عن إدارة الاتصالات الرئاسية، اليوم الأربعاء، سيعقد اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا بين تركيا وقطر، يوم الخميس بحضور أمير قطر والرئيس رجب أردوغان.

وأضاف البيان أنه على هامش الاجتماع سيتم بحث العلاقات الثنائية بين تركيا وقطر بجميع أبعادها.

وسيتم خلال الاجتماع “مناقشة الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعميق التعاون الذي يتم تطويره على أساس الشراكة الاستراتيجية، وسيتم تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية وكذلك العلاقات الثنائية”.

وذكرت إدارة الاتصالات أنه “من المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاقيات التي ستسهم في العلاقات بمناسبة اجتماع اللجنة”.

وهناك تحالف سياسي واقتصادي بين قطر وتركيا أقامه الرئيس التركي رجب أردوغان مع تميم بن حمد في عام 2017 مع انطلاق حملة المقاطعة الخليجية المصرية لقطر.

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