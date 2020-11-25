أنقرة (زمان التركية) – استدعت نيابة دياربكر جنوب شرق تركيا البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، غالب أنصارلي أوغلو، إلى دار القضاء للحصول على إفادته في ضوء تحقيقات الإرهاب القائمة بحقه.

وخلال التحقيقات أمس الثلاثاء تم سؤال أنصارلي أوغلو عما إذا كان قد شارك في جنازة أحد عناصر وحدات حماية الشعب الكردية -السورية- الذي لقي مصرعه في العراق عام 2015 أم لا. وأوضح أنصارلي أوغلو، الذي لا يزال ضمن صفوف حزب العدالة والتنمية بالوقت الحالي، أنه شارك بالفعل في الجنازة ومن ثم غادر مبنى دار القضاء بعد الإدلاء بإفادته.

وأكد أنصارلي أوغلو صحة المعلومات المتداولة بشأن فتح النيابة العامة تحقيقا ضده، مفيدا أنه شارك في جنازة نجل أحد أصدقائه الذي لقى مصرعه خلال المواجهات مع تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف أنصارلي أوغلو أن المشاركة في الجنائز هو واجب إنساني بحسب تقاليد وأعراف المنطقة، مشيرا إلى أن السلطات التركية لم تكن وقتها قد صنفت وحدات حماية الشعب الكردية كتنظيم إرهابي.

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