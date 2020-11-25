أنقرة (زمان التركية) – عاود الدولار تجاوز حاجز الثمان ليرات بعدما تراجع إلى 7.51 ليرة عقب التغييرات التي طرأت بالإدارة الاقتصادية التركية ورفع البنك المركزي سعر الفائدة بنحو 4.7 في المئة.

ولم يدم تأثير رفع البنك المركزي لسعر الفائدة من 10.25 في المئة إلى 15 في المئة خلال اجتماعه يوم 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري سوى لفترة قصيرة، فسرعان ما عاودت العملات الأجنبية الارتفاع أمام الليرة مجددا بسبب التقلبات التي تشهدها السياسة الداخلية للبلاد بجانب الأزمة الاقتصادية.

وكان الدولار قد اختتم تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 7.63 ليرة، غير أنه استهل تعاملات اليوم عند مستوى 8.02 ليرة، ليتراجع في وقت لاحق إلى 7.96 ليرة، وبلغ سعر اليورو 9.53 ليرة وسعر الجنيه الإسترليني 10.69 ليرة.

هذا ويبلغ سعر جرام الذهب 464 ليرة، بينما يبلغ سعر الربع ليرة الذهبية 762 ليرة.

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