أنقرة (زمان التركية)- قال رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داود أوغلو، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يتغير رأيه بشكل سريع، مشيرًا إلى أن الفائدة التي اعتبرها محرمة، رفعها بعد أسبوع واحد فقط.

وحول تعيين لطفي ألفان في منصب وزير الخزانة والمالية وناجي أغبال في رئاسة البنك المركزي التركي، أوضح داود أوغلو أنه يثق بقدراتهما وأمانتهما، ولكنه لا يعتقد أن قدراتهما في المقاومة السياسية ستكون كافية.

وتابع داود أوغلو، أن السبب في ذلك هو أن الرئيس أردوغان عندما سيفكر أن الأزمة تحت السيطرة، سيبدأ في الحديث عن “تخفيض أسعار الفائدة”.

وأكد داود أوغلو أن أردوغان يغير رأيه بشكل يومي، حيث يمكنه استخدام الحجج الروحية واستهلاكها بسهولة بالغة، وسعر الفائدة الذي كان حراما قبل أسبوع يرتفع بمقدار 475 نقطة أساس بعد أسبوع.

ووجه داود أوغلو تساؤلا لأردوغان قال فيه: “إذا كنت على علم بميزانية البنك المركزي، فلماذا صبرت على هذا؟ وإذا لم تكن على علم بها، ألم تتعلم إلقاء نظرة على الميزانية العمومية خلال 18 عامًا؟”، على حد قوله.

وفقد البنك المركزي جزءًا كبيرا من رصيده بالعلة الأجنبية خلال العام الماضي في سبيل وقف انهيار الليرة.

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