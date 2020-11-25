أنقرة (زمان التركية) – نقل الكاتب الصحفي التركي عبد القادر سلفي، المقرب من حزب العدالة والتنمية، ما قال إنها تفاصيل المكالمة الهاتفية التي جمعت بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبولنت أرينتش، قبل استقالته من المجلس الاستشاري الأعلى للرئاسة.

سلفي قال في مقال بصحيفة “حريت” التركية أوضح أن أرينتش أكد لأروغان، أنه ارتكب خطأ؛ لأنه تحدث عن إطلاق سراح أسماء بعينها، فكان من المفترض ألا يحدد أسماء.

و بحسب ما كتبه سلفي، أضاف أرينتش، أنه يعرف أنهتسببه في إلحاق الضرر بحزب العدالة والتنمية وبتحالف الجمهور الحاكم، نتيجة تصريحاته.

وخلال المكالمة، قال أرينتش إنه لن ينفصل عن الحزب، لكنه سيعلن استقالته من منصبه في المجلس الاستشاري الأعلى للرئاسة.

سلفي أشار إلى أن أردوغان ظل طوال المكالمة صامتا، فقط تحدث بكلمة واحدة عندما قال أرينتش إنه سيعلن الاستقالة من منصبه وسيبقى في حزب العدالة والتنمية، حيث قال “حسنا”.

وقدم بولنت أرينتش، أمس الثلاثاء، استقالته من المجلس الاستشاري، وقال في تغريدة على تويتر: “لقد تقدمت بطلب استقالتي من عضوية المجلس الاستشاري اليوم للرئيس أردوغان، وهو بدوره قد قبلها”.

يأتي ذلك بعد ساعات من انتقاد أردوغان له بعد أن طالبه أرينتش بالإفراج عن الرئيس السابق المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش، ورجل الأعمال عثمان كافالا، وهي التصريحات التي لم تعجب أردوغان وأثارت غضبه.

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