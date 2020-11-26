أنقرة (زمان التركية) – قالت أمينة أردوغان، زوجة الرئيس التركي، إنه لا ينبغي تصوير القتلة وزعماء المافيا والطغاة على أنهم قدوة في الأعمال التلفزيونية.

وأضافت أمينة أردوغان، أن لغة الإعلام، والمواضيع المستخدمة في الأفلام والبرامج التلفزيونية، للأسف، لها جانب يغذي العنف، حيث تظهر الأبحاث بوضوح أن العنف المعروض في البث التلفزيوني يسبب اضطرابات سلوكية ويشجع على العنف.

ومن شأن هذه التصريحات أن تغضب حليف الرئيس رجب أردوغان، زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي الذي أشاد مؤخرًا بزعيم المافايا المعروف علاء الدين شاكيجي رغم إهانته الصارخة وتهديده الصريح لزعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

وتابعت في مرتمر أقيم بمناسبة اليوم العالمي لوقف العنف ضد المرأة: “كما أن الأخبار تستخدم تعبيرات مثل “الزوج الغاضب، الزوجة المجنونة” وكأنها تقدم في الواقع عذرًا للجريمة المرتكبة مسبقًا.

وأكدت السيدة الأولى أنه يتم تسليط الضوء على العنف والخوف لأنه يجذب المزيد من الاهتمام، مطالبة بعدم التضحية بكرامة الإنسان من أجل نسب المشاهدة.

وأشارت أمينة أردوغان إلى أن تركيا هي البلد الذي يصدر أكبر عدد من المسلسلات التلفزيونية في العالم بعد أمريكا، وتابعت: “لذا يجب تصدير التعاطف والحب والقيم الإنسانية، والقيم الأسرية وكل ما يتوافق مع قيم حضارتنا”، وفق تعبيرها.

–