أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت الشرطة في تركيا، نائب عمدة بلدية شيشلي بولاية إسطنبول، والمنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، و19 شخصا آخرين على خلفية تهم إرهابية.

وأصدر مكتب المدعي العام في إسطنبول، قرارا باحتجاز 25 شخصًا بزعم تورطهم في أنشطة مرتبطة بحزب العمال الكردستاني واتحاد المجتمعات الكردستانية المرتبط به.

واعتقلت عناصر مكافحة الإرهاب في إسطنبول 19 مشتبهاً بهم، بما في ذلك نائب رئيس بلدية شيشلي، من خلال عملية متزامنة في 28 عنوانًا في بلدات مختلفة.

فيما لا تزال عملية البحث عن 6 أشخاص آخرين مستمرة.

وتقول المعارضة التركية ترى إن الحكومة تحاول إسكات كل من يخالفها وستغل في ذلك قانون الإرهاب وتهمة الخيانة الوطنية من أجل منع اعتراضات شعبية كبيرة.

هذا وتأتي تلك الاعتقالات بتهمة الإرهاب الجاهزة في الوقت الذي يتحدث فيه أردوغان عن إجراء إصلاحات قضائية من أجل وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان.

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