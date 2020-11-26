أنقرة (زمان التركية) – شكك الصحفي التركي إمره كونجار، في التنفيذ الفعلي لما أعلنه الرئيس رجب أردوغان من إصلاحات في القانون والاقتصاد، وصف تصريحات أردوغان بأنه “مجرد فقاعة” هواء.

وأوضح كونجار أن ما يثبت ذلك هو استقالة بولنت أرينتش، مستشار الرئيس أردوغان وأحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية، بعد أن دعا للإفراج عن صلاح الدين دميرتاش وعثمان كافالا، وهي التصريحات التي ازعجت الرئيس أردوغان كثيرًا.

كونجار قال في مقال بصحيفة “جمهورييت” التركية:

كان ينظر الناس إلى كلمات أرينتش، وهو صديق قديم جدًا لأردوغان وعضو في المجلس الاستشاري الأعلى الرئاسي، على أنها انعكاس لبرنامج أردوغان الإصلاحي في الاقتصاد والقانون.

ولكن جاء بيان مسموم من أردوغان، قال فيه: “نرى أن نيران فتنة جديدة بدأت. لا يمكن ربط التصريحات الشخصية لأي شخص بالرئيس أو حكومتنا أو حزبنا. لا يمكن أبدًا أن تنتظروا مني ومن زملائي في الحزب الدفاع عن مرتكبي مجزرة كوباني والذين تسببوا في مقتل ياسين بورو. كما لا يمكننا أبدًا أن نكون مع عثما كافالا ومع أولئك الذين مولوا أحداث جيزي باركي في إسطنبول في 2013.

إن استقالة أرينتش من منصبه، تثبت أن إصلاحات أردوغان المزعومة مجرد “فقاعة”.

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